بالفيديو.. طلاب يعانون من اضطرابات النوم مع العودة للمدارس.. ومختص يوصي بهذه الحلول

تحدّث استشاري طب النوم الدكتور أحمد باهمام، اليوم (الخميس)، عن العوامل التي تؤدي إلى ضبط وتعديل الساعة البيولوجية للطلاب، وذلك تزامناً مع عودة الدراسة حضورياً.
وأوضح باهمام في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن الضوء من أهم العوامل التي تساعد على تعديل الساعة البيولوجية للطلاب، وخصوصاً ضوء الشمس الداخل من نوافذ الفصول.
كما شدّد على ضرورة وجود إضاءة قوية داخل الفصول، وفتح الستائر التي تحجب ضوء النهار المسؤول عن إعادة معايرة مستقبلات شبكية العين خلال فترات الدراسة عن بُعد، وتجنّب الطلاب للغفوات وارتداء النظارات الشمسية خلال فترة النهار. وفق “أخبار 24”.
على صعيدٍ متصل، تحدّث عدد من طلاب المدارس عن معاناتهم من النوم بعد عودتهم للدراسة الحضورية، حيث أبدوا استياءهم من تعاقب الدراسة الحضورية في عدد من الأيام وعن بُعد في أخرى، ما يكسبهم ساعة بيولوجية مضطربة خلال اليوم.
فيديو | بعد عودة الدراسة حضورياً.. استشاري طب النوم أحمد باهمام: التعرض للضوء من شبابيك الفصل يساعد على تعديل #الساعة_البيولوجية للطلاب #الراصد pic.twitter.com/B5XMl5Mj7J
— الراصد (@alraasd) September 9, 2021
فيديو | طلاب المدارس يتحدثون عن معاناة النوم بعد عودتهم للدراسة الحضورية#الراصد pic.twitter.com/ejp6Dq6zI4
— الراصد (@alraasd) September 9, 2021