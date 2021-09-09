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اخبار رياضية > بالفيديو.. الكشف عن موعد مباراة السوبر بين “الهلال” و “الفيصلي”
09/09/2021   10:50 م

بالفيديو.. الكشف عن موعد مباراة السوبر بين “الهلال” و “الفيصلي”

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كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ياسر المسحل، عن الموعد المبدئي لمباراة السوبر التي ستجمع ناديي الهلال والفيصلي.

وقال المسحل، في تصريحات لقناة “SSC”، اليوم (الخميس):”مبدئيًا ستكون المباراة في شهر يناير، تقريبًا أول أسبوعين من الشهر، نسعى لتكون متناغمة مع وقت السوبر الإسباني”.

ويخوض نادي الهلال بطولة السوبر بصفته بطل النسخة الماضية من بطولة الدوري، فيما يُشارك الفيصلي بصفته بطلًا للنسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الكشف عن موعد مباراة السوبر بين “الهلال” و “الفيصلي”

اخبار رياضية
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