بالفيديو.. الكشف عن موعد مباراة السوبر بين “الهلال” و “الفيصلي”

كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ياسر المسحل، عن الموعد المبدئي لمباراة السوبر التي ستجمع ناديي الهلال والفيصلي.
وقال المسحل، في تصريحات لقناة “SSC”، اليوم (الخميس):”مبدئيًا ستكون المباراة في شهر يناير، تقريبًا أول أسبوعين من الشهر، نسعى لتكون متناغمة مع وقت السوبر الإسباني”.
ويخوض نادي الهلال بطولة السوبر بصفته بطل النسخة الماضية من بطولة الدوري، فيما يُشارك الفيصلي بصفته بطلًا للنسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.
ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:
السوبر ما بين #الهلال و #الفيصلي سيكون مبدئياً بداية يناير.#استراتيجية_الكرة_السعودية#قنوات_SSC pic.twitter.com/YVMkzkb1Ud
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 9, 2021