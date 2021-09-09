“المسابقات” تُعلن تعديل ملاعب عدد من مباريات الدوري

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، نقل عدد من مباريات فريق الاتفاق من ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام إلى ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر وهي (الاتفاق والرائد) ضمن مباريات الجولة الرابعة، و(الاتفاق والفتح) ضمن مباريات الجولة السابعة، و(الاتفاق وضمك) ضمن مباريات الجولة العاشرة، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشارت لجنة المسابقات، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الخميس)، إلى أن قرارها يأتي بناءً على طلب نادي الاتفاق باعتماد ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر بدلاً من ملعب الأمير محمد بن فهد لاستضافة هذه المباريات. وفق “أخبار 24”.
وأتمت لجنة المسابقات بيانها بالتنويه إلى نقل مواجهة (الهلال والاتفاق) ضمن مباريات الجولة الخامسة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من استاد الملك فهد الدولي إلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك بناءً على طلب نادي الهلال.