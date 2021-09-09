رئيس تراكتور التنفيذي يحسم موقف ناديه النهائي من مواجهة النصر

كشف الرئيس التنفيذي لنادي تراكتور الإيراني جمشيد نظمي، عن موقف ناديه النهائي من مواجهة النصر في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
وأكد نظمي عبر موقع النادي الرسمي لناديه، أن فريق تراكتور سيواجه النصر حتى وإن رفض الاتحاد القاري مطالبهم بإضافة لاعبين جدد بدلاً من المصابين بكورونا.
وأوضح، أن تراكتور سيذهب إلى قطر تحت أي ظرف من الظروف، من أجل الحضور أمام النصر.
وفي سياق متصل، أعلن تراكتور الإيراني استقالة مدربه فراز كمالوند من منصبه، قبل أيام معدودة من ملاقاة النصر المقررة الثلاثاء المقبل. وفق “أخبار 24”.
وكان تراكتور قد أصدر عددا من البيانات خلال الفترة الماضية، بينها تجميد أنشطة الفريق إثر تجمعات جماهيرية تُربك الاستعدادات بحسب ما جاء في البيان الأول، ومطالب بتأجيل مباراة النصر نظير غيابات كبيرة منها كورونا، وغيرها كما تضمن البيان الثاني.