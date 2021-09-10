شقيق المريض الذي تعرّض لمضاعفات خطيرة بعد لجوئه لمعالج شعبي يروي القصة.. ويعلن العفو عن الأخير

روى شقيق المريض الذي تعرّض لمضاعفات خطيرة؛ جراء لجوئه لمعالج شعبي في الباحة تفاصيل الواقعة، وكيف تسبب في إصابته بمرض نادر.
وقال شقيق المريض ويُدعى عماد العبدلي، إن الحالة الصحية لشقيقه تعود لفترة طويلة؛ حيث كان يعاني من آلام شديدة بالصدر والسكري، دون أن تتوصل المستشفيات التي راجعها لمعرفة سبب ذلك.
وأضاف العبدلي، أن شقيقه لجأ إلى معالج شعبي لإيجاد حل لتلك الحالة لكنه فشل على مدار شهر ونصف في علاجه، ليقرر مجدداً مراجعة مستشفى الأمير مشاري بن سعود في بلجرشي.
ونوه في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أنه تم تشخيص حالته بأنها تجمع صديدي بمنطقة الصدر وكسور في الأضلاع، مبيناً أن الفريق الطبي فوجئ خلال التعامل مع الحالة بمعاناة عضلة في الصدر من غرغرينا. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن التقدم الطبي بالمستشفى وكفاءة الفريق الطبي تمكنا من إنقاذ شقيقه، مشيراً إلى أن الأسرة قررت عدم اتخاذ أي إجراءات ضد المُعالج الشعبي وهو وافد من إحدى الجنسيات الآسيوية.
بين أخطاء التشخيص والعلاج الشعبي..
تفاصيل إنقاذ شاب من الباحة من حالة مرضية نادرة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/3QHpzdhsW9
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 9, 2021