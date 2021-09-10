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أخبار محلية > استغل حبه لتلك الهواية.. مُتقاعد يحوّل مستودعاً إلى متحف للسيارات الكلاسيكية (فيديو)
10/09/2021   12:02 م

استغل حبه لتلك الهواية.. مُتقاعد يحوّل مستودعاً إلى متحف للسيارات الكلاسيكية (فيديو)

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حوّل مواطن مُتقاعد، مستودعاً لتخزين الخردة في منزله إلى متحف للسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية.

وأوضح المواطن المُتقاعد ويُدعى عادل عبدالعزيز، أنه استغل مستودع الوالد بعد تقاعده من العمل بشركة “أرامكو” وقام بتحويله إلى معرض للسيارات الكلاسيكية.

وبيّن عبدالعزيز في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه تعلم منذ الصغر من والديه الكفاح والعمل والاهتمام بالدراسة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه قسّم المستودع إلى قسمين؛ أحدهما مُخصص للدراجات النارية والآخر للسيارات الكلاسيكية، مشيراً إلى أن حبه لتلك الهواية انتقل إلى أبنائه أيضاً.

استغل حبه لتلك الهواية.. مُتقاعد يحوّل مستودعاً إلى متحف للسيارات الكلاسيكية (فيديو)

أخبار محلية
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