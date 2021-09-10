“التجارة”: 5 خطوات لإصدار السجل التجاري.. وشرطان يجب توافرهما لدى المتقدمين

أوضحت وزارة التجارة أنه يوجد شرطان رئيسيان يجب توافرهما للمتقدمين لإصدار السجل التجاري، الذي قالت إنه يتم في 5 خطوات فقط.
وبيّن متحدث الوزارة عبدالرحمن الحسين أن خطوات إصدار السجل التجاري الخمس هي الدخول على رابط الخدمات الموحد بوزارة التجارة e.mc.gov.sa والضغط على أيقونة السجل التجاري، وتعبئة الخانات الرئيسية (الاسم التجاري، نوع النشاط، رأس المال، العنوان الوطني).
وأضاف أن الخطوتين التاليتين هما إصدار السجل بإصدار الفاتورة وتسديدها إلكترونياً، وطباعة السجل التجاري، مع وجود شرطين يجب توافرهما في المتقدم وهما ألا يقل عمره عن 18 عاماً، وألا يكون موظفاً حكومياً. وفق “أخبار 24”.