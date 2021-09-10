تنبيهات برياح وأتربة على الرياض ونجران والشرقية.. وأمطار رعدية بمكة والمدينة

أصدر الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، على عدد من المناطق في المملكة.
وأوضح المركز أن أجزاءً من مناطق الرياض ونجران والشرقية ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثيرة تسبب تدنياً في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة الـ 11 من صباح اليوم (الجمعة) وحتى الساعة الثامنة مساءً.
وأضاف أن أجزاءً من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يتوقع أن تشهد أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية، بدءاً من الساعة الـ 12 ظهراً وحتى الثامنة مساءً، وقد تشهد بعض المدن تدنياً في مدى الرؤية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الحالة ذاتها قد تشمل أجزاءً من مناطق جازان وعسير والباحة، فيما تشهد الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعاً في الأمواج مع تدنٍ في مدى الرؤية، بدءاً من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.