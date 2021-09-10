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أخبار محلية > مستشار تربوي يُحذر من التسرع بنقد المناهج الجديدة.. ويوضح كيفية تطورها
10/09/2021   12:02 م

مستشار تربوي يُحذر من التسرع بنقد المناهج الجديدة.. ويوضح كيفية تطورها

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حذر المستشار التربوي والتعليمي الدكتور محمد العامري، من التسرع في نقد المقررات والمناهج الجديدة التي جرى تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد.

وقال العامري، إنه يجب التأني في الحكم على المناهج وعدم التعليق على أجزاء بعينها، مشيراً إلى أن النقد المُتسرع للتجارب الجديدة قد يتسبب في هدمها.

ولفت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن المقررات الجديدة بمثابة تجربة فريدة وتحدٍ يحتاج إلى التعاون، مبيناً أن كل مقرر مكون من مجموعة فصول ترتبط ببعضها. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن المناهج تُركز على التعليم النوعي وكيفية تطوير مهارات التفكير والنقد لدى الطلاب، موضحاً أن تلك المقررات كانت ضرورية في ظل تعلق الطلاب بالتقنية بعد جائحة “كورونا”.

مستشار تربوي يُحذر من التسرع بنقد المناهج الجديدة.. ويوضح كيفية تطورها

أخبار محلية
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