مستشار تربوي يُحذر من التسرع بنقد المناهج الجديدة.. ويوضح كيفية تطورها

حذر المستشار التربوي والتعليمي الدكتور محمد العامري، من التسرع في نقد المقررات والمناهج الجديدة التي جرى تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد.
وقال العامري، إنه يجب التأني في الحكم على المناهج وعدم التعليق على أجزاء بعينها، مشيراً إلى أن النقد المُتسرع للتجارب الجديدة قد يتسبب في هدمها.
ولفت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن المقررات الجديدة بمثابة تجربة فريدة وتحدٍ يحتاج إلى التعاون، مبيناً أن كل مقرر مكون من مجموعة فصول ترتبط ببعضها. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن المناهج تُركز على التعليم النوعي وكيفية تطوير مهارات التفكير والنقد لدى الطلاب، موضحاً أن تلك المقررات كانت ضرورية في ظل تعلق الطلاب بالتقنية بعد جائحة “كورونا”.
فيديو | مستشار تربوي وتعليمي لـ #نشرة_التاسعة: بعد جائحة #كورونا اعتاد الطالب على البحث في التقنية مما جعلنا ندفعه بمقررات جديدة تساعده كيف يبحث عن المعلومة وكيف يستطيع أن يرجح المعلومة الصحيحة #الإخبارية pic.twitter.com/Br7BjYMHjA
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 9, 2021