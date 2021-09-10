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أخبار محلية > فصل طالبين بالهيئة الملكية في ينبع لحضورهما الدراسة دون استكمال جرعات “كورونا”
10/09/2021   12:02 م

فصل طالبين بالهيئة الملكية في ينبع لحضورهما الدراسة دون استكمال جرعات “كورونا”

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قررت الجهات المُختصة بكليات ومعاهد الهيئة الملكية في ينبع، تطبيق عقوبة الفصل المؤقت من الكليات والمعاهد بحق طالبين؛ لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية.

وجرى معاقبة الطالبين بعد حضورهما إلى مقرات الدراسة دون استكمال جرعات لقاح “كورونا” المنصوص عليها.

ونفذت الجهات المُختصة بكليات ومعاهد الهيئة، زيارات ميدانية للتأكد من التزام الطلبة في كل المرافق الدراسية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضوابط الحضور.

ودعت جميع الطلاب والطالبات إلى ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تفشي فيروس “كورونا”. وفق “أخبار 24”.

وشددت على عدم تهاون الكليات والمعاهد في تطبيق العقوبات الرادعة؛ حرصاً على سلامة مجتمع الكليات والمعاهد خاصة والمجتمع بشكل عام.

فصل طالبين بالهيئة الملكية في ينبع لحضورهما الدراسة دون استكمال جرعات “كورونا”

أخبار محلية
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