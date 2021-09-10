“جستنية” يعلق على نقل مباراة الهلال والاتفاق إلى “الملز”

كشف الإعلامي الرياضي عدنان جستنية عن رأيه بشأن موافقة لجنة المسابقات على طلب نادي الهلال نقل مباراة الفريق أمام الاتفاق ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من ملعب الملك فهد الدولي إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
وكتب جستنية عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “من حق إدارة الهلال تطلب ما تراه مناسباً لفريقها الكروي وسعة الملعب الاستيعابية وموافقة لجنة المسابقات على طلبها لكن هل أنه مبني على منهجية نظام يطبق على كل الأندية أو نظام”مطاطي”.
وأضاف: “ما دعاني لكتابة هذه التغريدة هو تعامل اللجنة بالموسم الماضي مع عدة طلبات لإدارة الاتحاد قوبلت بالرفض،ليه وإيش الفرق؟”. وفق “أخبار 24”.