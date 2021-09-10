غير قابلة للاستئناف.. مصدر بـ”الآسيوي”: هذه العقوبة المترتبة على “تراكتور” حال انسحابه أمام النصر

شف مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن العقوبة المتوقع إقرارها بحق فريق تراكتور الإيراني حال انسحابه من دوري أبطال آسيا قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره النصر.
وذكر المصدر أنه تتم معاقبة الفرق المنسحبة من دوري أبطال آسيا بغرامة مالية قدرها 13 ألف دولار، علاوة على سحب مقعد من الدولة التي يمثلها النادي المنسحب، والحرمان من المشاركة في نسختين يتأهل إليهما الفريق.
وأضاف أن تبعات الانسحاب تشمل أيضا أن يدفع النادي المنسحب تعويض للشركات المرتبطة بالمباراة وتعويضا آخر للرعاة وأصحاب الحقوق، لافتا وفقا لصحيفة “الاقتصادية”، إلى أن قيمة هذه التعويضات ستتخطى الـ1.5 مليون دولار، ومن المحتمل صدور قرارات أخرى مغلظة.
وأكد أن العقوبات تكون نافذة، وغير قابلة للاستئناف، منوها بأن جميع الفرق المشاركة بالدوري الحالي وقعت على اللائحة التي بموجبها ستتم معاقبة أي فريق يخالف موادها، باستثناء الأسباب القاهرة، بشرط أن يوافق عليها الاتحاد الآسيوي.