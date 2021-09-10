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أخبار محلية > “بمساعدة أم العيال”.. مواطن ملأ فراغه بتحنيط الكائنات البحرية وأنشأ متحفاً لها بجزيرة “فرسان” (فيديو)
10/09/2021   12:07 م

“بمساعدة أم العيال”.. مواطن ملأ فراغه بتحنيط الكائنات البحرية وأنشأ متحفاً لها بجزيرة “فرسان” (فيديو)

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عمد مواطن متقاعد في جزيرة فرسان على ملء وقت فراغه منذ 16 عاماً بتحنيط الكائنات البحرية حتى أنشأ متحفاً بحرياً يزوره السيّاح من داخل وخارج المملكة.

وذكر المواطن ويدعى “زيلعي الزيلعي” خلال حديثه في قناة “العربية”، أنه لا يعمل في البحر، لكنه ذهب في إحدى المرات مع جماعة كانت تستخرج اللؤلؤ، وقضى معهم 20 يوما، تعلم خلالها السباحة، وأحب البحر.

وأضاف أنه بدأ ممارسة هواية تحنيط الكائنات البحرية قبل 16 عاما، بمساعدة زوجته، مشيرًا إلى أن فكرة المتحف جاءت له بعد تقاعده، مؤكدًا أن المتحف الذي يمتلكه ليس محليا فقط، بل دولي، حيث يستقبل الزوار من داخل أو خارج المملكة.وفق “أخبار 24”.

وأبان أن 90% من الكائنات المعروضة في متحفه جاءت من البحر الأحمر، واستعان في عملية تحنيطها بمواد ونوعية معينة من الأشجار، مبيناً أنه سيكشف عن تفاصيلها فور الحصول على براءة اختراع بشأنها.

“بمساعدة أم العيال”.. مواطن ملأ فراغه بتحنيط الكائنات البحرية وأنشأ متحفاً لها بجزيرة “فرسان” (فيديو)

أخبار محلية
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