بالصور.. الشيخ “الشثري” يقيم حفل عشاء تكريماً لسفير قطر الجديد لدى المملكة

أقام عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، حفل عشاء تكريماً لسفير دولة قطر الجديد السفير بندر بن محمد العطية، بمناسبة تعيينه سفيراً لدى المملكة.
حضر المناسبة أمين مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، ومساعد وزير الخارجية عبدالهادي المنصوري، وسفير المملكة لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، وسفير دولة الكويت الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، والأمين المساعد للشؤون الأمنية بأمانة مجلس التعاون الخليجي اللواء هزاع الهاجري.
ورحب الشيخ سعد الشثري بالسفير القطري وأمين مجلس التعاون ورجال السلك الدبلوماسي، وشكرهم على تلبية الدعوة وحضور الحفل.
وفق “أخبار 24”.