نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالصور.. الشيخ “الشثري” يقيم حفل عشاء تكريماً لسفير قطر الجديد لدى المملكة
10/09/2021   12:07 م

بالصور.. الشيخ “الشثري” يقيم حفل عشاء تكريماً لسفير قطر الجديد لدى المملكة

+ = -
1327

أقام عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، حفل عشاء تكريماً لسفير دولة قطر الجديد السفير بندر بن محمد العطية، بمناسبة تعيينه سفيراً لدى المملكة.

حضر المناسبة أمين مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، ومساعد وزير الخارجية عبدالهادي المنصوري، وسفير المملكة لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، وسفير دولة الكويت الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، والأمين المساعد للشؤون الأمنية بأمانة مجلس التعاون الخليجي اللواء هزاع الهاجري.

ورحب الشيخ سعد الشثري بالسفير القطري وأمين مجلس التعاون ورجال السلك الدبلوماسي، وشكرهم على تلبية الدعوة وحضور الحفل.

الشيخ سعد الشثري و بندر العطية

الشيخ سعد الشثري و بندر العطية

الشيخ سعد الشثري و بندر العطية

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. الشيخ “الشثري” يقيم حفل عشاء تكريماً لسفير قطر الجديد لدى المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885173561.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.