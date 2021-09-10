عبر نظام “فارس”.. “التعليم” تعلن فتح باب الترقيات لشاغلي الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم، فتح باب التقديم للترقية لشاغلي الوظائف التعليمية لمن هم على رتبة معلم ممارس أو معلم متقدم.
جاء ذلك في تعميم وجهته الوزارة إلى جميع قطاعاتها والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم، مبينة أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصها الدائم على رفع مستوى منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية ولما تمثله الترقية من أهمية في تطوير الكوادر البشرية.
وأكدت أنه سيتم فتح باب التقديم على الترقية اعتباراً من 26 / 2 / 1443هـ وحتى 8 / 3 / 1443هـ عبر نظام “فارس” من خلال خدمة “ترقيات المعلمين” من الخدمة الذاتية للموظف لمن أصدر الرخصة المهنية وفق نظام هيئة تقويم التعليم والتدريب.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى ضرورة استيفاء المتقدم لجميع متطلبات الترقية حسب ما ورد في لائحة الوظائف التعليمية.