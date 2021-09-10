وجه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بتغيير اسم شارع البحر الأحمر بحي اليمامة بالشرائع، وإطلاق اسم الشهيد العميد مبارك بن فالح الصواط عليه.
وأظهرت صور متداولة، تركيب أمانة العاصمة المقدسة لوحة تحمل اسم الشهيد على نفس الشارع الذي استشهد فيه قبل 16 عاما، تخليداً وتكريماً لاسمه كأحد أبطال الوطن الذين وقفوا في وجه الإرهاب.
وكان العميد “الصواط” قد تعرض لاستهداف من قبل عناصر الفئة الضالة بتاريخ 11/ 5/ 1426هـ بحي الشرائع في مكة المكرمة، أثناء خروجه من منزله متجهًا إلى مقر عمله بعدما التحم معهم.
وفق “أخبار 24”.