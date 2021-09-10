أطلقت “نيوم” ممثلة بإدارة المسؤولية الاجتماعية، مبادرة “أنت المستقبل” الهادفة إلى دعم الطلاب والطالبات من أبناء أسر المجتمع في “نيوم” ومنطقة تبوك، وتهيئتهم للعودة إلى المدارس من خلال تزويدهم بحقائب مدرسية متكاملة.
وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في “نيوم” مشاري المطيري، أن المبادرة التي شاركت بها الجمعيات الأهلية في تبوك، وشملت توزيع 3 آلاف حقيبة مدرسية، تحتوي على أدوات قرطاسية ولوازم مدرسية ونشرات توعية بالاستدامة، قام بتجهيزها أكثر من 70 متطوعاً من موظفي “نيوم”.
وأبان أن ذلك يأتي لإشراك ودمج الموظفين في البرامج الاجتماعية وتعزيز مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والجوانب التطوعية لديهم، وتقديم الدعم لهذا النشاط المجتمعي الذي سيعزز بشكل كبير التجربة التعليمية لجميع الطلاب والطالبات.
وأشار إلى أن إدارة المسؤولية الاجتماعية في “نيوم” التزمت بضمان اختيار مواد مستدامة وصديقة للبيئة في محتويات الحقيبة، بما يتماشى مع رؤيتها وقيمها الأساسية في الحفاظ على البيئة وتكوين مجتمعات مستدامة.
وفق “أخبار 24”.