لمن يعانون النسيان وعدم التركيز.. إليكم هذه النصائح

يعد النسيان وعدم التركيز من المشكلات التي تواجه الكثير من الأفراد، لذا يبحثون عن طرق لمساعدتهم على تحفيز عقولهم وزيادة تركيزهم.
وفيما يلي عدد من النصائح التي طرحها موقع “ويب طب” والمراسل الطبي لشبكة “سي إن إن”، “الدكتور سانجاي غوبتا”:
تنشيط العقل
أكدت دراسات أن إبقاء العقل منشغلا بشيء ما يحسن من صحة الدماغ والتركيز، فضلا عن أنهم وجدوا أن الذين تقاعدوا في سن 65 عاما كانت احتمالية إصابتهم بالخرف أقل بنسبة 15% ممن تقاعدوا بعمر 60 عاما، ومن أفضل الطرق لإبقاء العقل منشغلاً قراءة كتاب غير خيالي، وحل الألغاز والكلمات المتقاطعة، أو تعلم لغة أخرى، أو هواية جديدة، أو ممارسة أي نشاط يتطلب تفكيرا.
تقليل السكريات
ينصح الأطباء بتقليل تناول السكريات، وكميات الطعام التي يتم تناولها في كل وجبة، والأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء، بجانب الاهتمام بالأطعمة المفيدة لصحة الدماغ، ومنها الخضراوات والفواكه، والمكسرات، والبذور، والحبوب الكاملة وزيت الزيتون.
ممارسة الرياضة
تعمل الرياضة على تحسين وظائف المخ، وتقليل الالتهابات في الجسم، والوقاية من الخرف، إذ إن ممارستها تساهم في تقليل إنتاج هرمون التوتر، والسيطرة على نسبة السكر في الجسم، بل واستخدامها في تغذية العضلات، الأمر الذي يساعد على منع تقلبات الغلوكوز والأنسولين الدراماتيكية التي تزيد خطر الإصابة بالخرف.
تناول الشوكولاتة الداكنة
أكدت دراسات أن مركبات الفلافونويد في الكاكاو الذي تصنع منه الشوكولاتة تساعد في تعزيز وظائف المخ، والحد من النسيان وضعف التركيز، ومن الأفضل ألا يقل محتوى الكاكاو في الشكولاتة عن 72٪، وتجنب الشوكولاتة المضاف إليها السكر.
النوم لفترة كافية ليلاً
يساعد النوم العميق ليلاً في تقوية الذاكرة والتخلص من التوتر الذي يؤدي ارتفاع مستوياته بالجسم إلى التدهور المعرفي وزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وينصح بممارسة التمارين اليومية المنتظمة، وتمارين التنفس العميق لكونها تساعد على النوم بشكل أفضل.
تدوين الملاحظات
ينسى البعض أحيانا أشياء كانوا يعتزمون فعلها، ويعد تدوين الملاحظات من الطرق التي قد تساعد في حل هذه المشكلة، ويمكن كتابة الملاحظة في شكل ملصقات ووضعها في أماكن تسهل رؤيتها بشكل مستمر، أو الاستعانة بالهاتف الجوال في عمل تنبيهات بالملاحظات والأشياء التي ترغب في فعلها وتجنب نسيانها.
وفق “أخبار 24”.