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أخبار محلية > “الإسكان”: اعتماد أكثر من 11 ألف مكتب هندسي ومقاول حتى نهاية أغسطس الماضي.. والرياض تتصدر
10/09/2021   6:15 م

“الإسكان”: اعتماد أكثر من 11 ألف مكتب هندسي ومقاول حتى نهاية أغسطس الماضي.. والرياض تتصدر

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قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إنه تم اعتماد أكثر من 11 ألف مكتب هندسي ومقاول عبر منصة “بلدي” حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تسهيلًا على المستفيدين لتقديم خدمات الرخص الإنشائية، مشيرة إلى أن عدد المكاتب والمقاولين المعتمدين بالرياض بلغ نحو 4097، وفي مكة المكرمة 2611، وفي المنطقة الشرقية 2484، وفي المدينة المنورة 522، وفي القصيم 493، وفي عسير 431.

وأضافت أن عدد المكاتب الهندسية والمقاولين المعتمدين في جازان بلغ 212، وفي حائل 202، وفي تبوك 163، وفي الجوف 136، وفي الحدود الشمالية 74، وفي الباحة 68، وفي نجران 192.

الشؤون البلدية

وفق “أخبار 24”.

“الإسكان”: اعتماد أكثر من 11 ألف مكتب هندسي ومقاول حتى نهاية أغسطس الماضي.. والرياض تتصدر

أخبار محلية
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