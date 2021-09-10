“طال بي المرض والألم”.. اللاعب عبدالرحمن البيشي يغرد عن وضعه الصحي بكلمات مؤثرة

طلب لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني السابق، عبدالرحمن البيشي، اليوم (الجمعة)، من محبيه ومتابعيه الدعاء له بالشفاء من المرض الذي يعاني منه.
ونشر اللاعب، في أحدث ظهور له على حسابه بموقع “تويتر”، صورة له مع ابنتيه “ريما” و”راكان”، وعلق عليها بقوله: “دعواتكم في هذه الليلة المباركة، فقد طال بي المرض والألم لسنوات.. فاشفني يا الله بقدرتك فأنت القادر على ذلك.. واحفظ لي أبنائي ريما وراكان بحفظك”.
وحظيت تغريدته بتداول كبير، وتفاعل معه العديد من متابعيه الذي دعوا الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويطيل في عمره، ويحفظ له ابنتيه، ويسعده في حياته. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن البيشي كان قد أعلن في عام 2019 إصابته بالتصلب الجانبي، وهو مرض نادر، مناشدا الجمهور الدعاء له.