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أخبار محلية > بالأسماء.. ديوان المظالم يدعو المرشحين للوظائف المعلنة مؤخراً لإجراء المقابلة الشخصية
10/09/2021   6:15 م

بالأسماء.. ديوان المظالم يدعو المرشحين للوظائف المعلنة مؤخراً لإجراء المقابلة الشخصية

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دعا ديوان المظالم المرشحين للوظائف التي جرى الإعلان عنها مؤخراً؛ لإجراء المقابلة الشخصية، وذلك بالمقر الرئيس للديوان بمدينة الرياض.

وقال الديوان إن المقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق للوظائف التي تم التقديم عليها عبر منظومة جدارة خلال الفترة من تاريخ 24 / 1 / 1443هـ وحتى تاريخ 28 / 1 / 1443هـ، ستجرى ابتداءً من يوم الإثنين 6 / 2 / 1443هـ وحتى يوم الثلاثاء 14 / 2 / 1443 هـ.

ودعا المرشحين للحضور في الموعد المحدد للمقابلة والذي سيتم إرساله برسالة نصية لرقم الجوال المسجل بمنظومة جدارة، مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية، وأصل المؤهل العلمي، مبيناً أنه سيتم استبعاد أي مرشح لم يحضر في الموعد المحدد له. وفق “أخبار 24”.

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين عبر الرابط.

بالأسماء.. ديوان المظالم يدعو المرشحين للوظائف المعلنة مؤخراً لإجراء المقابلة الشخصية

أخبار محلية
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