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اخبار رياضية > وفاة “رأفت التركي” رئيس أعضاء شرف نادي الاتحاد السابق
10/09/2021   6:15 م

وفاة “رأفت التركي” رئيس أعضاء شرف نادي الاتحاد السابق

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توفي رئيس نادي الاتحاد المكلف السابق، ورئيس أعضاء شرف النادي السابق، رأفت التركي، مساء أمس (الخميس)، وذلك بعد معاناة مع المرض.

ونعى مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي؛ الراحل سائلا المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة، كما نعاه عدد من الإعلاميين والرياضيين، مؤكدين أن “التركي” كان أحد رجال النادي الذين عملوا بكل إخلاص لصالحه.

وأشاروا إلى أن الراحل كان “رجل التوازنات” لقربه من جميع الأطراف، وعرف بصراحته ووضوح رأيه ومواقفه، معبرين عن بالغ التعازي لأسرته وأهله وأصدقائه، سائلين الله عز وجل أن يرحمه ويدخله فسيح جناته. وفق “أخبار 24”.

وفاة “رأفت التركي” رئيس أعضاء شرف نادي الاتحاد السابق

اخبار رياضية
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