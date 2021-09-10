بالفيديو.. “الجمارك” تُحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1.1 مليون حبة كبتاجون

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من إحباط 4 محاولات لتهريب 1.1 مليون حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر عددٍ من المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وأوضحت الهيئة أن محاولة التهريب الأولى كانت في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث عُثِر على أكثر من 112 ألف حبة كبتاجون كانت مخبأة بطريقة فنية في إرسالية عبارة عن (عجّانات منزلية) وردت للمملكة عبر المطار، حيث جرى إخفاء المضبوطات أسفل الوعاء الذي يوضع العجين بداخله.
وأبانت أن الجمرك تمكّن أيضا من إحباط محاولة أخرى لتهريب 80 ألف حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة في “طرد بريدي” يحتوي على “فلاتر لتنقية المياه”، كما تمكن جمرك ميناء ضباء من إحباط محاولة لتهريب أكثر من 917 ألف حبة كبتاجون. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن جمرك جسر الملك فهد تمكّن من إحباط محاولة أخرى لتهريب أكثر من 11 ألف حبة، كانت مخبأةً في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ، بحيث جرى إخفاء المضبوطات بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من المركبة.
#ارقد_وآمن | إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,1 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت للمملكة عبر عدد من المنافذ البرية والجوية والبحرية.
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— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) September 10, 2021