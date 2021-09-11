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11/09/2021   2:54 م

منها زيت النعناع ..5 مكملات غذائية تُخلصك من غازات الأمعاء المزعجة

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يشكل انتفاخ البطن مصدر ازعاج للعديد من الأشخاص ‏، نتيجة امتلاء الأمعاء بغازات زائدة عن الحد المعقول، ما يؤدى ‏إلى مشاكل هضمية وأخرى تنفسية.‏

ويحدث الانتفاخ نتيجة عدة أسباب، منها، ‏الإصابة بالقولون العصبي، مع عدم وجود نظام غذائي متنوع، ‏بالإضافة إلى وجود حالة من عدم التوازن في عمل الأمعاء نتيجة ‏عدوى أو تناول بعض الأدوية.‏

وأشار اختصاصيو التغذية العلاجية وفقًا لموقع “إكسبريس”، إلى عدة مكملات ‏غذائية ذكروا أنها أثبتت فاعليتها في الحد من تكون الغازات داخل الأمعاء.‏

الجلوتامين

هو حمض أميني موجود في جميع أنحاء الجسم، ولكن 30 % ‏منه يتركز في الأمعاء، ويساعد في الحفاظ على سلامة الخلايا ‏التي تبطن الأمعاء الدقيقة، بالإضافة إلى الحفاظ على تماسك ‏الوصلات المعوية بحيث لا تنتقل جزيئات الطعام الكبيرة غير ‏المهضومة من الأمعاء الدقيقة إلى الدم‎.‎

الزنجبيل

تعمل جذور الزنجبيل على تهدئة المعدة وتخفيف الانتفاخ ودعم ‏حركات الأمعاء المنتظمة، وتحتوي على أكثر من 400 مركب ‏كيميائي حيوي فريد، ولها أيضًا خصائص مضادة للأكسدة يمكن ‏أن تساعد في عملية الهضم‎.‎

الزنجبيل

البروبيوتيك

عبارة عن بكتيريا وخمائر حية مفيدة تأتي في شكل أقراص، تعزز من نشاط الأمعاء عبر التحكم في الأعصاب المسؤولة عن ‏حركتها، كما أنها تساعد على إعادة توازن البكتيريا، وبالتالي ‏تساعد كثيرًا في التخلص من الغازات الزائدة‎. وفق “أخبار 24”.

قشر السيليوم

هي نوع من الألياف تشكل هلامًا في الأمعاء يحبس الماء، ‏ويزيد من حجم البراز ويسهل الذهاب إلى الحمام، وهو أحد ‏أسباب التخلص من الانتفاخ، كما يؤثر بشكل إيجابي على ‏ميكروبيوم الأمعاء من خلال العمل‎ ‎كمواد حيوية تدعم البكتيريا ‏التي تنتج أحماضاً دهنية قصيرة السلسلة .‏

قشر السيليوم

زيت النعناع

يوصى باستخدام زيت النعناع من قبل هيئة الخدمات الصحية ‏الوطنية‎ (NHS) ‎لتخفيف تقلصات المعدة والانتفاخ‎.

وهو يعمل عن طريق مساعدة عضلات جدار الأمعاء على ‏الاسترخاء، مما يسمح للطعام بالمرور بسهولة ويقلل من ‏الانتفاخ‎، ويُنصح بتناول مكملات زيت النعناع قبل كل وجبة بحوالي ساعة ‏للمساعدة في الهضم.

منها زيت النعناع ..5 مكملات غذائية تُخلصك من غازات الأمعاء المزعجة

طب وتداوي
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