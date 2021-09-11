مساحتها أكثر من 4.3 ملايين متر2.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالقصيم

أزالت لجان التعديات بإمارة منطقة القصيم، تعديات على أراضٍ حكومية داخل النطاق العمراني وخارجه، بلغت مساحتها أكثر من 4.3 مليون متر مربع.
وقال المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة أحمد الحصين، إنه جرى استعادة هذه المساحات المعتدى عليها لأملاك الدولة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأوضح أن أعمال الإزالة شملت تعديات داخل النطاق العمراني بمساحات شاسعة في المنطقة، لافتا إلى أن توجيهات أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل شددت على عدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن لجان التعديات تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب الإجراءات النظامية والمبلغة، داعياً الجميع للتعاون مع اللجان لحماية الممتلكات العامة.