نادي ضمك يدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.. لهذا السبب

أعلن نادي ضمك، اليوم (السبت)، دخوله موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بعد تحقيقه أعلى عدد رسائل تبرع خلال ساعة واحدة.
وأوضح النادي عبر حسابه على “تويتر”، أنه ساهم في المنافسة من أجل الخير مع إرادة للموهوبين ذوي الإعاقة، وذلك في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، حيث تم تحقيق 19.946 رسالة تبرع دخل بموجبها النادي موسوعة “غينيس”.
وقال النادي: “ساهمنا في المنافسة من أجل الخير مع جمعية الإرادة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة وكنا على الثقة من جمهورنا الوفي لنضع بصمتنا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والحمد لله وضعنا بصمتنا بـ 19649 رسالة تبرع في ساعة وحصلنا على الشهادة ..شكًرا لوفائكم”. وفق “أخبار 24”.