بدعوى انتهاك الخصوصية.. النصر يشكو أحد المستشفيات على خلفية صورة “تاليسكا”

ذكرت مصادر أن الإدارة القانونية بنادي النصر قدمت شكوى ضد أحد المستشفيات الكبرى، بدعوى انتهاك الخصوصية ونشر أخبار غير صحيحة عن لاعب الفريق المحترف البرازيلي أندرسون تاليسكا.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الرياضية”، أن تاليسكا أجرى أشعة MRI على موضع إصابته في أحد المستشفيات الكبرى، وأن أحد موظفيه قام بنشر أخبار مغلوطة عن اللاعب.
وأشارت إلى أن إدارة النصر طالبت بالتحقيق في الواقعة بوجود الراعي الطبي للنادي “فيزيو تريو”، وذلك للكشف عن المتسبب في تسريب أوراق اللاعب الطبية.
وكان قد جرى تداول صورة يظهر خلالها تاليسكا أثناء تواجده داخل أحد المستشفيات، ما أثار قلق جماهير نادي النصر على أحد أهم نجوم الفريق.
ويستعد نادي النصر للمواجهة التي ستجمعه مع نظيره تراكتور الإيراني، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب حمد بن جاسم، بنادي السد في الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.