نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بدعوى انتهاك الخصوصية.. النصر يشكو أحد المستشفيات على خلفية صورة “تاليسكا”
11/09/2021   2:53 م

بدعوى انتهاك الخصوصية.. النصر يشكو أحد المستشفيات على خلفية صورة “تاليسكا”

+ = -
950

ذكرت مصادر أن الإدارة القانونية بنادي النصر قدمت شكوى ضد أحد المستشفيات الكبرى، بدعوى انتهاك الخصوصية ونشر أخبار غير صحيحة عن لاعب الفريق المحترف البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الرياضية”، أن تاليسكا أجرى أشعة MRI على موضع إصابته في أحد المستشفيات الكبرى، وأن أحد موظفيه قام بنشر أخبار مغلوطة عن اللاعب.

وأشارت إلى أن إدارة النصر طالبت بالتحقيق في الواقعة بوجود الراعي الطبي للنادي “فيزيو تريو”، وذلك للكشف عن المتسبب في تسريب أوراق اللاعب الطبية.

وكان قد جرى تداول صورة يظهر خلالها تاليسكا أثناء تواجده داخل أحد المستشفيات، ما أثار قلق جماهير نادي النصر على أحد أهم نجوم الفريق.

ويستعد نادي النصر للمواجهة التي ستجمعه مع نظيره تراكتور الإيراني، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب حمد بن جاسم، بنادي السد في الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

بدعوى انتهاك الخصوصية.. النصر يشكو أحد المستشفيات على خلفية صورة “تاليسكا”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885173684.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.