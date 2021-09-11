بالفيديو.. بانيغا يختار أفضل 4 لاعبين زاملهم في الملاعب

اختار المحترف الأرجنتيني في صفوف نادي الشباب، أفضل 4 لاعبين زاملهم خلال مسيرته الرياضية.
وقال بانيغا، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج”ملعب SBC”: “عاصرت زملاء مميزين كثرين، ولكن هناك من يلفت انتباهك، ففي حراسة المرمى كان هناك الحارس البرازيلي ألفيس الذي لعب معي في فالنسيا والآن في فلامنجو كان يتصدى لركلات الترجيح وفي خط الدفاع كُنت محظوظًا بمزاملة الأرجنتيني زانيتي في المنتخب هو لاعب مميز ومدافع شرس”.
وأتم المحترف الأرجنتيني بصفوف الشباب اختياراته بقوله: “في مركز خط الوسط هناك لاعبون كُثر مميزون ولكن طريقة اللعب التي أحبها تجعلني أختار الأرجنتيني ريكيلمي وفي خط الهجوم الكل يعرف وكنت محظوظًا باللعب معه في المنتخب هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة وهو ليونيل ميسي”.
من هم أفضل اللاعبين الذين لعب معهم اللاعب إيفر بانيغا؟#ملعب_SBC pic.twitter.com/BFhs43liTT
— #ملعب_SBC (@sbcsport) September 10, 2021
وفق “أخبار 24”.