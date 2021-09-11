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اخبار رياضية > بالفيديو.. الأرجنتيني بانيغا: الكرة السعودية تطورت.. وقراري كان موفقًا
11/09/2021   2:53 م

بالفيديو.. الأرجنتيني بانيغا: الكرة السعودية تطورت.. وقراري كان موفقًا

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أبدى المحترف الأرجنتيني بصفوف نادي الشباب، بانيغا، سعادته بالتواجد في المملكة، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة هو وعائلته.

وأضاف بانيغا، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “ملعب SBC”: “سعيد بالتواجد في نادي الشباب، كان الأكثر جدية في المفاوضات معي، نعم كان عليّ اتخاذ قرار بالنسبة لمستقبلي وكانت فكرة ممتازة وكان العرض جيدًا والشباب كان الأكثر جديًا في التفاوض وسعيد بالتواجد هنا والدوري السعودي دوري قوي وكان اختيارًا موفقًا بالنسبة لي”.

وأتم المحترف الأرجنتيني بصفوف نادي الشباب تصريحاته بقوله: “الكرة السعودية تطورت كثيرًا وليس من الآن بل من السنوات الأخيرة بوجود لاعبين مميزين أجانب بجانب اللاعبين السعوديين مما جعل الدوري أكثر قوة”. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الأرجنتيني بانيغا: الكرة السعودية تطورت.. وقراري كان موفقًا

اخبار رياضية
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