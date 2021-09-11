بالفيديو.. الأرجنتيني بانيغا: الكرة السعودية تطورت.. وقراري كان موفقًا

أبدى المحترف الأرجنتيني بصفوف نادي الشباب، بانيغا، سعادته بالتواجد في المملكة، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة هو وعائلته.
وأضاف بانيغا، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “ملعب SBC”: “سعيد بالتواجد في نادي الشباب، كان الأكثر جدية في المفاوضات معي، نعم كان عليّ اتخاذ قرار بالنسبة لمستقبلي وكانت فكرة ممتازة وكان العرض جيدًا والشباب كان الأكثر جديًا في التفاوض وسعيد بالتواجد هنا والدوري السعودي دوري قوي وكان اختيارًا موفقًا بالنسبة لي”.
وأتم المحترف الأرجنتيني بصفوف نادي الشباب تصريحاته بقوله: “الكرة السعودية تطورت كثيرًا وليس من الآن بل من السنوات الأخيرة بوجود لاعبين مميزين أجانب بجانب اللاعبين السعوديين مما جعل الدوري أكثر قوة”. وفق “أخبار 24”.
إيفر بانيغا: نادي #الشباب كان الأكثر جدية بالتفاوض معي، واختياري كان موفق بالتوقيع معه.#ملعب_SBC pic.twitter.com/3UStTwU4md
— #ملعب_SBC (@sbcsport) September 10, 2021
إيفر بانيغا: الكرة السعودية تطورت كثيرًا، ووجود اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي جعل الدوري أكثر قوة.#ملعب_SBC pic.twitter.com/rLaCqvStmC
— #ملعب_SBC (@sbcsport) September 10, 2021