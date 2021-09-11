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اخبار رياضية > بالفيديو.. بانيغا يكشف عن اللاعب السعودي الذي أُُعجب بأدائه
11/09/2021   2:53 م

بالفيديو.. بانيغا يكشف عن اللاعب السعودي الذي أُُعجب بأدائه

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قال المحترف الأرجنتيني في صفوف نادي الشباب، بانيغا، إنه يحب اللاعبين الذين يلعبون الكرة السهلة ويصنعون اللعب.

وأشار بانيغا، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “ملعب SBC”: “رأيت بالمنتخب السعودي عدة لاعبين وأُعجبت باللاعب رقم 7 سلمان الفرج”.

وأتم لاعب فريق الشباب تصريحاته بقوله: “نحن لاعبون مختلفون وكل لاعب له طريقة لعب ولكن سلمان لاعب ذكي يعرف يمرر كرات جيدة ويتحرك في الفراغ”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. بانيغا يكشف عن اللاعب السعودي الذي أُُعجب بأدائه

اخبار رياضية
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