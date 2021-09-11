“المسحل” يشكر الشيخ سلمان آل خليفة لإشادته بإطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية

قدّم رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، شكره وتقديره نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد، لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلمان بن إبراهيم آل خليفة بعد الإشادة والتقدير من قبله التي رافقت إطلاق الاستراتيجية الجديدة لتحول كرة القدم السعودية.
وأكد المسحل، عبر تصريحات صحفية له، أن تأكيد الشيخ سلمان بن إبراهيم بتواجد الاتحاد السعودي كأنموذج فاعل وناجح آسيويًا، يجسد متانة مخرجات العمل الجماعي لكافة عناصر كرة القدم في المملكة والمتمثلة في اتحاد الكرة والأندية وجميع المرتبطين باللعبة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والاهتمام المستمر من قبل وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كما يعزز من الشراكة المتميزة والعمل المتميز بين الاتحادين السعودي والآسيوي والتي تشهد قوة إيجابية وتفاهمًا ناجحًا لصالح كرة القدم. وفق “أخبار 24”.
وكان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أشاد بخطوة الاتحاد السعودي المتضمنة إطلاق استراتيجية تحوّل كرة القدم السعودية، يوم (الخميس) الماضي، بحضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس وأعضاء اتحاد اللعبة وممثلي الجمعية العمومية والأندية وعددٍ من الشخصيات الرياضية والإعلامية وذلك في مجمع الصالات الخضراء بالرياض.