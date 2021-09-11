استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما، اليوم (السبت)، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بحضور وزيرة خارجية جمهورية ألبانيا أولتا جاتشكا ، وذلك في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة تيرانا.
ونقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس الوزراء ولحكومة وشعب ألبانيا الشقيق، فيما حمله دولة رئيس الوزراء تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وتناولت المباحثات سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة تكثيف التعاون بين المملكة وألبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات البينية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرضت المباحثات جهود المملكة في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان ولي العهد من مبادرتي “السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر”، واللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.
وفق “أخبار 24”.