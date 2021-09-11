نشرت وزارة الحرس الوطني، اليوم (السبت)، صورة عمرها 43 عاماً، تُظهر ثلاثة من أفراد الحرس الوطني أثناء دورة تدريبية بسلاح الإشارة.
وأوضحت الوزارة أن الصورة تعود لعام 1400ھـ، لمجموعة من منسوبي الحرس أثناء تدربهم على جهاز “المبرقة” وهو عبارة عن جهاز إشارة يمكن استخدامه لإرسال واستقبال الرسائل المكتوبة من خلال قنوات الاتصال المختلفة.
يشار إلى أن التدريب العسكري للحرس الوطني بدأ مبكراً منذ نشأته، بإعداد الوحدات لتكون بجاهزية كاملة لأداء مهامها بكفاءة واحترافية عالية، حيث جرى تنفيذ التمارين الشاملة على مستوى الحرس الوطني وفي مناطق المملكة المختلفة.
وفق “أخبار 24”.