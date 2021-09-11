أعلنت وزارة التعليم اليوم السبت جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.
وأوضحت أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية، والتربية الخاصة سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، والصفوف المتوسطة والثانوية من الساعة 7 صباحا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.
وستكون على النحو التالي:
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثالث، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/288DDoHYpF
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 11, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثالث، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/c5JULd4ole
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 11, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثالث، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/HLLrDiSkvM
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 11, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثالث، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/MLZMJHWWOH
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 11, 2021
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الثالث، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
https://t.co/dmmnCAymNP
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/5NMH7tqrms
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 11, 2021
وفق “أخبار 24”.