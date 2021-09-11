بالفيديو.. تنفذها بعض الحسابات الموثقة.. مختص يوضح كيفية النجاة من عمليات النصب والاحتيال

كشف المختص في تقنية المعلومات، خالد أبو إبراهيم، اليوم السبت، كيفية حماية الشخص لنفسه من عمليات النصب والاحتيال.
وقال، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إنه من المفترض ألا يضغط المرء على أي روابط قد تصل ضمن رسائل الجوال، ومن ثم الاعتماد على المصادر الرسمية، سواء في الحصول على المعلومات أو التأكد من صحة هذه الرسائل.
وأشار إلى ضرورة الابتعاد عن الحصول على الأخبار من الحسابات غير الرسمية، لا سيما أن هناك بعض الحسابات الموثقة لأسماء شهيرة تنشر أخبارا ودعوات للتبرع، مؤكدًا أنه يمكن التعرف على هذه الحسابات من خلال “اليوزر” المكتوب أسفل اسم الحساب، والذي يختلف تمامًا في بعض الأحيان عن اسم الحساب، وهو ما يؤكد أنه أنشئ في البداية لاسم مغاير. وفق “أخبار 24”.
فيديو | كيف تحمي نفسك من عمليات النصب والاحتيال؟
مختص في تقنية المعلومات يجيب#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/UgPprZXpXi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 11, 2021