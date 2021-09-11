أعلنت دائرة الحكام في اتحاد الكرة، بأنه كان يجب على حكم مباراة الهلال والباطن، إعلان ركلة جزاء لصالح الهلال في لقطة ياسر الشهراني ولكن الحكم لم يتخذ القرار الصحيح كما أن حكم الـVAR لم يتدخل بصورة صحيحة.
وأشارت دائرة الحكام في اتحاد الكرة، عبر مقطع فيديو تضمن أهم الحالات التحكيمية في الجولة الثالثة من الدوري، إلى عدم وجود ركلة جزاء لمهاجم الهلال، ماريغا، في مباراة الباطن؛ حيث كان قرار الحكم صحيحًا بحجة أن المدافع لعب الكرة وبعدها حدث احتكاك طبيعي بالساق لا يمكن تجنبه ولا توجد حركة إضافية من المدافع.
ونوهت دائرة الحكام في اتحاد الكرة، إلى أن ركلة جزاء التعاون خلال مباراة النصر صحيحة، لافتة الانتباه إلى أن حكم مباراة الرائد والحزم فقد رقم اللاعب الذي يستحق البطاقة الصفراء ومنحها بصورة خاطئة للاعب آخر بعد استمرار اللعب ومنح إتاحة الفرصة ولكن عاد بعد مراجعة الحالة وتم تعديل الخطأ وكان قرارًا صحيحًا من قبل حكم الـVAR.
وأتمت دائرة الحكام في اتحاد الكرة، بيانها بالتنويه إلى أن طرد لاعب الشباب بانيغا أمام الفتح كان قرارًا صحيحًا من حكم تقنية الـVAR؛ للتدخل القوي واستخدام مسامير الحذاء تجاه اللاعب المنافس، لافتة النظر إلى أنه لا يُسمح بتدخل حكم تقنية الـVAR في مثل حالة هدف ضمك في مرمى الأهلي، وبناءً على ما تمت مراجعته في حالة الهدف ورأي مجلس الاتحاد الدولي (إيفاب) تم التأكيد بأنه خطأ في إجراءات استئناف اللعب وليس خطأً فنياً ولا يتطلب إعادة المباراة.
وفق “أخبار 24”.