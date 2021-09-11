الكشف عن سبب غياب “نياكاتي” و”غروهي” أمام “أبها”

كشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد، سبب استبعاد المحترف الفرنسي بصفوف الاتحاد، يوسف نياكاتي وزميله البرازيلي غروهي من قائمة مباراة أبها.
وأشار الإعلامي الرياضي علاء سعيد، عبر تغريدة له اليوم (السبت)، إلى أن المدير الفني للاتحاد، فضّل إراحة نياكاتي؛ لعدم جاهزيته اللياقية بعد انضمامه مؤخرًا للتدريبات على أن يكون جاهزًا للقاء النصر السبت المقبل.
وأتم علاء سعيد تغريدته بالتنويه إلى أن سبب استبعاد غروهي يعود لشعوره بآلام في موضع إصابته بتدريبات الفريق لذا فضّل الجهاز الفني إراحته. وفق “أخبار 24”.
ويلتقي الاتحاد نظيره أبها، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري، للتعرف على تشكيل الاتحاد للمباراة.
تم إراحة مهاجم #الاتحاد (( يوسف نياكاتي )) عن المشاركة في لقاء اليوم وذلك لعدم جاهزيته اللياقية بعد انضمامه مؤخراً للتدريبات .. وبإذن الله سيكون جاهز للقاء النصر السبت المقبل#الاتحاد_ابها pic.twitter.com/Is5D6zajjs
— علاء سعيد (@alaa_saeed88) September 11, 2021