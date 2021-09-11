نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الكشف عن سبب غياب “نياكاتي” و”غروهي” أمام “أبها”
11/09/2021   10:19 م

الكشف عن سبب غياب “نياكاتي” و”غروهي” أمام “أبها”

+ = -
911

كشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد، سبب استبعاد المحترف الفرنسي بصفوف الاتحاد، يوسف نياكاتي وزميله البرازيلي غروهي من قائمة مباراة أبها.

وأشار الإعلامي الرياضي علاء سعيد، عبر تغريدة له اليوم (السبت)، إلى أن المدير الفني للاتحاد، فضّل إراحة نياكاتي؛ لعدم جاهزيته اللياقية بعد انضمامه مؤخرًا للتدريبات على أن يكون جاهزًا للقاء النصر السبت المقبل.

وأتم علاء سعيد تغريدته بالتنويه إلى أن سبب استبعاد غروهي يعود لشعوره بآلام في موضع إصابته بتدريبات الفريق لذا فضّل الجهاز الفني إراحته. وفق “أخبار 24”.

ويلتقي الاتحاد نظيره أبها، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري، للتعرف على تشكيل الاتحاد للمباراة.

الكشف عن سبب غياب “نياكاتي” و”غروهي” أمام “أبها”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885173759.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.