انطلاق اختبارات “تعزيز المهارات” حضورياً وعن بُعد لطلبة المرحلة المتوسطة والصف الأول ثانوي.. غداً

تستأنف وزارة التعليم، غدًا الأحد، اختبارات تعزيز المهارات حضوريًا وعن بُعد، للطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة والسنة الأولى المشتركة للصف الأول ثانوي، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد لكل صف دراسي.
وأوضحت أن الاختبارات ستتم من خلال منصة الاختبارات المركزية التي أطلقتها وزارة التعليم للمرة الأولى مَطلع العام الدراسي الجديد 1443هـ، وذلك بغرض الوقوف على قياس المعارف والمهارات التي تحصّل عليها الطلبة خلال العام الدراسي الماضي، بما يسهم في تجويد العملية التعليمية.
وتضم الاختبارات الصفين الأول والثاني متوسط، في مقررات اللغة العربية والرياضيات، ويتم أداؤها مع بداية الحصة الثانية لما يقارب الساعة ونصف الساعة، كما سيكون الاختبار متاحًا لمدة 24 ساعة، وذلك تحت إشراف المعلمين والمعلمات. وفق “أخبار 24”.
وكانت منصة الاختبارات الإلكترونية قد شهدت نهاية الأسبوع الماضي، دخول أكثر من 2.1 مليون طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية بدءاً من الصف الثاني الابتدائي، وذلك في ختام الأسبوع الأول من اختبارات تعزيز المهارات.