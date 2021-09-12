رئيس اتحاد الكرة يوضح موقف مشاركة المنتخب الأول في “خليجي 25”

أوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ياسر المسحل، مدى إمكانية مشاركة المنتخب الأول في بطولة “خليجي 25” حال إقامتها في الموعد المحدد لها سابقاً وهو ديسمبر المقبل بالعراق.
وقال المسحل، إن الاتحاد قدم طلباً بدراسة اختيار موعد آخر لإقامة البطولة لضمان المشاركة بالمنتخب الأول، خاصة أن الروزنامة مزدحمة حتى نهاية كأس العالم 2022.
ونفى وفقاً لـ”الرياضية”، ما تردد حول طلب الاتحاد بإقامة البطولة في مايو المقبل، كون هذا التوقيت غير مناسب للمنتخب الوطني ويأتي في نهاية الموسم.
ولفت إلى أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفهم وجهة نظر اتحاد الكرة، لكنه ينتظر الاطلاع على تقارير الزيارة التفقدية لمدينة البصرة من قبل لجنة التفتيش.