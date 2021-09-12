نفذت فرق وزارة الصحة بمساعدة الجهات الأمنية، كميناً للقبض على عاملة منزلية لتورطها في ممارسات طبية غير نظامية تتعلق بإجراء علاج طبيعي لأرحام السيدات داخل شقة سكنية.
وأوضح أحد أفراد إدارة الالتزام بوزارة الصحة في مقطع فيديو نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، أن الوزارة تلقت بلاغاً من إحدى المواطنات بقيام عاملة من الجنسية الفلبينية بإجراء علاج طبيعي للرحم وممارسات طبية أخرى.
وأشار إلى أنه عُثر بداخل الشقة السكنية بعد مداهمتها على أدوات طبية غير مُعقمة تستخدمها العاملة، مشدداً على أن الوزارة تمنع تلك الممارسات الطبية غير النظامية وتتعامل مع البلاغات الخاصة بها بشكل فوري.
وفق “أخبار 24”.