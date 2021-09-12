بالأرقام.. هكذا أنفقت منصة “إحسان” المليار ريال من التبرعات

أوضحت منصة العمل الخيري “إحسان”، أوجه الإنفاق الخاصة بالمليار ريال التي جمعتها من 13 مليون عملية تبرع.
وبيّنت المنصة، أن المليار ريال تبرعات جرى توجيهها إلى 2.4 مليون مُستفيد، حيث استحوذت “فُرجت” على 188 مليون ريال واستفاد منها ألفا مُستفيد.
ولفتت إلى أن قطاع الصحة حصل على 141 مليون ريال وصل إلى 60 ألف مُستفيد، ثم الاجتماعي بـ 111 مليون ريال وصلت إلى 150 ألف مُستفيد، والإسكان 110 ملايين ريال وصلت إلى 9 آلاف مُستفيد.
وتضمنت القطاعات المُستفيدة، التعليم بـ100 مليون ريال استفاد منها 50 ألف مُستفيد، والغذاء والسقيا بـ100 مليون استفاد منها 886 ألف شخص، كما جرى تخصيص 58 مليون ريال لزكاة المال، و41 مليون ريال لـ90 ألف مُستفيد من الأيتام والأرامل.
وشملت أوجه الإنفاق، توجيه 40 مليون ريال لـ944 ألف مستفيد بقطاع الإغاثة، إلى جانب صرف 39 مليون ريال لـ150 ألف مستفيد بقطاع بناء وصيانة المساجد، مع توجيه أضاحٍ بـ35 مليون ريال لـ173 ألف مُستفيد، وإنفاق 21 مليون زكاة فطر، و16 مليون ريال للبيئة.
وفق “أخبار 24”.