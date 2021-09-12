يحصل الجسم على العديد من الفوائد الصحية والعقلية الناتجة عن الاستحمام، ولكن من الممكن أن يتسبب نوع معين من الاستحمام في حدوث ضرر لصحة الدماغ والقلب.
وأوضحت الأبحاث أن فوائد الاستحمام بالبخار والماء الساخن تكمن في تعزيز الدورة الدموية وتخفيف التوتر، إلا أن هناك مخاطر سلبية تجعل الشخص يشعر بالدوار والدوخة، وانخفاض ضغط الدم والشعور بالغثيان نتيجة استنشاق البخار.
ولفتت مؤسسة “مايو كلينك”، إلى أن حرمان الجسم من الأكسجين الكافي لأداء وظائفه يؤدي إلى الانخفاض الحاد في ضغط الدم، ما يؤثر بطريقة سلبية على القلب والدماغ، مبينةً أن الاستحمام بالماء البارد يساعد على درء المرض، كما أنه يؤثر بشكل إيجابي على إنتاجية العمل، والقلق، وردود الفعل السلبية. وفق “أخبار 24”.
وفي السياق نفسه، قالت مؤسسة “Harvard Health“، إن الآثار السلبية للاستحمام اليومي تكمن في إزالة طبقة الزيت التي تعمل على توازن البكتيريا الجيدة والكائنات الدقيقة الأخرى من الجسم خاصة إذا كان الماء ساخناً، حيث إن ذلك يُسبب الجفاف، والتهيج، والحكة، وسهولة دخول الفيروسات للجسم.