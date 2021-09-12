ممرضة سعودية تنقذ حياة مواطنة من “غصة” داخل مركز تجاري بحائل

تمكنت مواطنة سعودية من إنقاذ حياة مواطنة، وذلك بعد تعرضها لـ”غصة”، خلال تواجدها في مطعم بأحد المراكز التجارية بحائل.
وقالت الممرضة منى الحربي وفقاً لـ”العربية”، إنها شاهدت الفتاة في طاولة بجوارها ممسكة برقبتها ولا تستطيع التنفس متوقعة تعرضها لـ”غصة”، مبينةً أنها كانت متواجدة في المطعم مع بعض زميلاتها؛ من أجل توديع ممرضة فلبينية انتهى عقد عملها.
وأضافت أنها فزعت بسرعة إلى الفتاة وقامت بعمل الإسعافات الأولية، ونجحت في إخراج قطعة الأكل من مجرى التنفس، واتصلت على الإسعاف ليحضر على الفور ويقدم الإسعافات اللازمة، مشيرةً إلى أنه خلال دقائق معدودة تم إنقاذ الفتاة.
ولفتت إلى أن ما قامت به هو عمل إنساني وواجب على كل فرد، قبل أن يكون واجباً على كل ممارس صحي، داعيةً إلى تدريب منسوبي المحال والمطاعم الموجودة في الأماكن العامة على إسعاف الحالات الطارئة.
من جانبه، كرم الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي، الممرضة منى الحربي، بعدما قامت بعمل الإسعافات الأولية للفتاة داخل المركز التجاري وأنقذت حياتها.