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اخبار رياضية > سينما تك وتحدي الأغاني ومسابقات عالمية.. “الإذاعة والتلفزيون” تكشف عن برامج دورة سبتمبر
12/09/2021   8:31 ص

سينما تك وتحدي الأغاني ومسابقات عالمية.. “الإذاعة والتلفزيون” تكشف عن برامج دورة سبتمبر

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أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليوم (السبت) دورتها البرامجية الجديدة بهوية بصرية جديدة ومحتوى شامل ومتنوع.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، محمد الحارثي، أن الهيئة تراهن على مؤسسات الإنتاج المحلي التي تعتمد على المهنية والحرفية والتنافسية.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بتقييم تجربة الدورة السابقة وتحسس رغبات الناس فيما يفضلونه، وهو ما أدى لاستمرار البرامج التي حققت تفاعل إيجابي وصدى جيد.

ومن أبرز البرامج في دورة سبتمبر:

سينماتك

يسلط البرنامج الضوء على المستجدات في السينما السعودية والعربية والعالمية، إضافة إلى أخبار نجومها.

تحدي الأغاني

كما سيتم عرض النسخة الجديدة من برنامج تحدي الأغاني واكتشاف المواهب العالمي “Beat me if u can” للمرة الأولى في العالم عبر القناة السعودية ضمن دورة سبتمبر. وفق “أخبار 24”.

وأكد المشرف على البرنامج، وائل المالكي، أنهم أخذوا الحقوق بعد منافسة كبيرة مع عدد من القنوات، مبيناً أن لجنة التحكيم ستكون مفاجأة لكل عشاق الفن.

مسابقات وترفيه

وتتضمن الدورة برنامج Rolling IN ITبالعربي، الذي يعد أكبر برنامج مسابقات ترفيهي من نوعه في الشرق الأوسط.

المستقبل تك

وسيطل الخبير التقني عبدالله السبع عبر برنامج “المستقبل تك” والذي سيقدم حلولا للمشاكل التقنية بطريقة مبسطة، ورفع الوعي التقني، إضافة إلى المعلومة التقنية.

وتستمر في الدورة الجديدة عدد من برامج الدورة السابقة، مثل رجال عبدالعزيز ، وبرنامج المشروع، وبرنامج ناس لوجبا، وبرنامج “يقول”، وملعب “إس بي سي”.

سينما تك وتحدي الأغاني ومسابقات عالمية.. “الإذاعة والتلفزيون” تكشف عن برامج دورة سبتمبر

اخبار رياضية
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