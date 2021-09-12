بالفيديو والصور.. الاتحاد يمطر شباك أبها بسداسية ويرتقي لصدارة الدوري مؤقتًا

حقق فريق الاتحاد فوزًا عريضا على نظيره أبها، مساء اليوم السبت، بنتيجة 6-1، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الاتحاد بالهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق البرازيلي إيغور كورنادو، قبل أن يضيف رومارينهو الهدف الثاني في الدقيقة 40.
ونجح اللاعب سعد بقير في تقليص الفارق لفريق أبها في الدقيقة 42، لكن الاتحاد عاد وسجل الهدف الثالث عن طريق اللاعب حمدان الشمراني في الدقيقة 44.
وجاء الهدف الرابع لفريق الاتحاد في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب البرازيلي رومارينهو.
وسجل فهد المولد الهدف الخامس لفريق الاتحاد في الدقيقة 89، قبل أن يختتم الأهداف اللاعب البديل هارون كمارا في الدقيقة 90+1.
وبتلك النتيجة، وصل الاتحاد إلى 9 نقاط بالمركز الأول في جدول الترتيب بشكل مؤقت في انتظار نتائج فريقي الهلال والفيحاء، بينما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط بالمركز العاشر.
أحداث المباراة
وبدأ الشوط الأول بخطورة من قِبل نادي الاتحاد بعدما مرر كورنادو الكرة لزميله رومارينهو داخل منطقة جزاء أبها ولكنه لم يُسيطر عليها في البداية ثم سددها ضعيفة في يد حارس مرمى أبها.
وردّ أبها في الدقيقة (7) بتسديدة قوية من لاعبه صالح العمري أبعدها حارس مرمى الاتحاد راكان النجار لركلة زاوية نُفذت وانتهت لركلة مرمى.
وسدد لاعب الاتحاد عبد الرحمن العبود كرة خطيرة في الدقيقة (11) ولكنها مرت بجوار قائم مرمى نادي أبها.
وسجل كورنادو الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة (21) بتسديدة قوية سكنت مرمى نادي أبها.
وسدد لاعب نادي أبها سعد بقير في الدقيقة (29) كرة قوية تصدى لها حارس الاتحاد راكان النجار.
وشهدت الدقيقة (35) تسجيل لاعب نادي أبها ميتشيل تي فريدي هدفًا ولكن ألغاه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل.
وسجل رومارينهو في الدقيقة (39) الهدف الثاني للاتحاد بعد صناعه من مواطنه كورنادو.
وقلص سعد بقير النتيجة بهدف أول لأبها في الدقيقة (42) قبل أن يُسجل حمدان الشمراني الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة (44).
ومع بداية الشوط الثاني، كاد فريق أبها أن يسجل الهدف الثاني بعدما قام اللاعب سعد بقير بتسديد ركلة حرة مباشرة لولا براعة حارس الاتحاد، الذي قام بابعاد الكرة عن مرماه.
وأهدر عبد الرحمن العبود هدفا محققا لفريق الاتحاد مع حلول الدقيقة 51، بعدما فشل في استغلال عرضية أرضية من الجانب الأيمن وسدد الكرة بشكل غريب خارج المرمى.
وسجل اللاعب رومارينهو هدفا لفريق الاتحاد في الدقيقة 54، بعد تمريرة سحرية من كورنادو لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.
وتصدت العارضة لتصويبة قوية من لاعب الاتحاد عبد العزيز البيشي في الدقيقة 58 وحرمت الفريق من هدف رابع.
وقرر المدير الفني لفريق الاتحاد كوزمين الدفع بالثنائي برونو هنريكي وفهد المولد بدلا من عبدالعزيز البيشي وزميله عبد الرحمن العبود في الدقيقة 70
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الاتحاد كريم الأحمدي في الدقيقة 74.
وتمكن اللاعب رومارينهو من تسجيل الهدف الرابع لفريق الاتحاد في الدقيقة 80 ، ليقرر بعدها المدرب إخراجه وإشراك بدلا منه هارون كامارا. وفق “أخبار 24”.
وسجل فهد المولد الهدف الخامس لفريق الاتحاد في الدقيقة 89، قبل أن يختتم الأهداف اللاعب البديل هارون كمارا في الدقيقة 90+1.
⚽️🎥 د21’ شاهد الهدف الأول للاتحاد عن طريق ” كورنادو “.#الاتحاد_أبها pic.twitter.com/hOH4lJE0zI
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 11, 2021
⚽️🎥 د40’ شاهد الهدف الثاني للاتحاد عن طريق ” رومارينهو “.#الاتحاد_أبها pic.twitter.com/R1ah04b5KA
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 11, 2021
⚽️🎥 د42’ شاهد الهدف الأول لأبها عن طريق ” سعد بقير “.#الاتحاد_أبها pic.twitter.com/jMfoE6Q7v6
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 11, 2021
⚽️🎥 د44’ شاهد الهدف الثالث للاتحاد عن طريق ” حمدان الشمراني “.#الاتحاد_أبها pic.twitter.com/r45nsGRywd
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 11, 2021
الهدف الرابع لفريق الاتحاد سجله اللاعب رومارينهو عند الدقيقة 79#الاتحاد 4 – 1 #أبها#الاتحاد_أبها#قنوات_SSC pic.twitter.com/QwAL9BVKPS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 11, 2021
الهدف الخامس لفريق الاتحاد سجله اللاعب فهد المولد عند الدقيقة 89
#الاتحاد_أبها
#قنوات_SSC pic.twitter.com/yUZIRNx71x
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 11, 2021
الهدف السادس لفريق الاتحاد سجله اللاعب هارون كامارا عند الدقيقة 90
#الاتحاد_أبها
#قنوات_SSC pic.twitter.com/7Dr1jmXnYo
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 11, 2021