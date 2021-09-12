ركود عمليات شراء أدوات وبنادق الصيد بجدة بعد تشديد العقوبات

كشف عدد من أصحاب محلات بيع بنادق الصيد في جدة، عن تراجع الإقبال على شراء أدوات وبنادق الصيد عقب تغليظ العقوبات على الصيد الجائر.
وقال صاحب أحد المحلات، إن أسعار بيع بنادق الصيد تراجعت في ظل انخفاض نسبة الشراء، حيث تتراوح حالياً بين 1600 ريال إلى 13 ألف ريال، بعدما كانت تتراوح بين 3 إلى 14 ألف ريال.
ولفت وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن سعر بندقية “فولكان 2 فايبر” تراجع من 5833 ريالاً إلى 4900 ريال، كما وصل سعر بندقية “فايروخ 85” مقاس 4.5 إلى 110 ريالات بدلاً من 1625 ريالاً. وفق “أخبار 24”.
وحددت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية، غرامة 10 آلاف ريال للصيد دون ترخيص وعدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري، وغرامة 5 آلاف للصيد في الأماكن المحظورة، وفي المواسم والأوقات الممنوعة.