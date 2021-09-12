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اخبار رياضية > بدا عليه الارتباك.. القبض على رئيس بلدية في مطار جازان إثر حيازته أموالاً مشبوهة
12/09/2021   8:30 ص

بدا عليه الارتباك.. القبض على رئيس بلدية في مطار جازان إثر حيازته أموالاً مشبوهة

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ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية في مطار الملك عبدالله بجازان قبضت على رئيس بلدية إحدى مناطق الجنوب؛ إثر تورطه في حيازة مبلغ مالي مشبوه.  

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن رئيس البلدية خضع للتفتيش كإجراء نظامي قبيل دخوله لصالة الانتظار، والصعود إلى الطائرة، مبينةً أن مسؤولي المطار عثروا بحوزته على مبلغ 90 ألف ريال ما استدعى إيقافه.  

ولفتت إلى أن المضبوط بدت عليه علامات الارتباك وجرى تحويله إلى شرطة جازان، وأوقف لمدة 5 أيام لاستكمال التحقيق، موضحة أن حيازة مبلغ مالي يفوق الـ60 ألف ريال تعد مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها. 

بدا عليه الارتباك.. القبض على رئيس بلدية في مطار جازان إثر حيازته أموالاً مشبوهة

اخبار رياضية
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