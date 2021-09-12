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أخبار محلية > حالة الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على مكة والجنوب
12/09/2021   8:30 ص

حالة الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على مكة والجنوب

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأحد)، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. 

وتوقع تقرير الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. 

ويكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.وفق “أخبار 24”.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على مكة والجنوب

أخبار محلية
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