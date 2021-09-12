نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير الخارجية: المملكة بعيدة كل البعد عن أحداث 11 سبتمبر.. وتعاملنا بكل ثقة مع ما نُشر من تقارير
12/09/2021   1:46 م

وزير الخارجية: المملكة بعيدة كل البعد عن أحداث 11 سبتمبر.. وتعاملنا بكل ثقة مع ما نُشر من تقارير

+ = -
690

علّق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر.

وأكد الوزير أن المملكة أوضحت أنها بعيدة كل البعد عن هذه الأحداث، وقد تعاملت بكل ثقة مع المعلومات التي تضمنتها تلك التقارير، مشيراً إلى أن المملكة ظلت طيلة العقود الماضية شريكة في مكافحة الإرهاب.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية النمساوي الذي عقد اليوم (الأحد) بالرياض، إنه من المهم نشر تلك التقارير، ونحن نرحب بأي تقارير إضافية أخرى يتم نشرها حول الموضوع. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن التطرف والعنف يمثلان تهديداً كبيراً جداً لنا، ولذا يجب أن نعمل معاً لمواجهة تلك التهديدات، لافتاً إلى أنه بدون التعاون الدولي والعمل معاً لن نكون قادرين على السيطرة على تلك التهديدات.

وزير الخارجية: المملكة بعيدة كل البعد عن أحداث 11 سبتمبر.. وتعاملنا بكل ثقة مع ما نُشر من تقارير

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885173840.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.