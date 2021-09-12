وزير الخارجية: المملكة بعيدة كل البعد عن أحداث 11 سبتمبر.. وتعاملنا بكل ثقة مع ما نُشر من تقارير

علّق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر.
وأكد الوزير أن المملكة أوضحت أنها بعيدة كل البعد عن هذه الأحداث، وقد تعاملت بكل ثقة مع المعلومات التي تضمنتها تلك التقارير، مشيراً إلى أن المملكة ظلت طيلة العقود الماضية شريكة في مكافحة الإرهاب.
وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية النمساوي الذي عقد اليوم (الأحد) بالرياض، إنه من المهم نشر تلك التقارير، ونحن نرحب بأي تقارير إضافية أخرى يتم نشرها حول الموضوع. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن التطرف والعنف يمثلان تهديداً كبيراً جداً لنا، ولذا يجب أن نعمل معاً لمواجهة تلك التهديدات، لافتاً إلى أنه بدون التعاون الدولي والعمل معاً لن نكون قادرين على السيطرة على تلك التهديدات.
فيديو | #وزير_الخارجية: #المملكة شاركت في كشف حقائق هجمات 11 سبتمبر وتعد شريكًا في مكافحة الإرهاب وليس لها علاقة #الإخبارية pic.twitter.com/E8CDAiuHPe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 12, 2021