“المواصفات والمقاييس”: قريباً.. تشريعات جديدة لتنظيم واردات التجارة الإلكترونية للأفراد

كشف مدير عام سلامة المنتجات في هيئة المواصفات والمقاييس عبدالملك التويجري، عن تشريعات جديدة ستصدر قريبا لتنظيم واردات التجارة الإلكترونية للأفراد.
وأوضح التويجري، أن مجلس التجارة الإلكترونية يعمل حاليا على ما يسمى برحلة “التجارة الإلكترونية” بشكل كامل، من خلال إيجاد بنية تحتية مناسبة لها، وإصدار التشريعات المنظمة، لافتاً، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، إلى أنه تم وضع محددات ومستهدفات لضبط المنتجات الواردة عن طريق التجارة الإلكترونية.
ويعمل مجلس التجارة الإلكترونية، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تشكيله مؤخراً، على تنفيذ 39 مبادرة متنوعة تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية ودعم الأنظمة والتشريعات المتعلقة بها، وتمكين نظم المدفوعات والخدمات البريدية واللوجستية وتحفيز الإبداع في عدد من المجالات وتقديم حزمة من الخدمات التي تمكن المنشآت المتوسطة والصغيرة من الدخول في المجال. وفق “أخبار 24”.